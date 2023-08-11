Українські бійці стримують наступ росіян біля Авдіївки та Мар'їнки, - Генштаб

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії ворога українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. А на Мар’їнському - наступ ворога у районі міста Мар’їнка.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки Харківської області. На Бахмутському наступ окупантів провалився у районах Богданівки, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. На Шахтарському ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області.

Авіація сил оборони протягом доби завдала удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Також наші бійці знищили чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс “Стріла” противника.

Водночас російські окупанти завдали п'ять ракетних ударів, застосувавши чотири аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал” (1 знищено) та ракету С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційні удари та здійснив близько 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті станом на 18.00 11 серпня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси Чернігівської області; Середина-Буда, Водолаги, Локня Сумської області та Одноробівка, Уди на Харківщині;

та росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси Чернігівської області; Середина-Буда, Водолаги, Локня Сумської області та Одноробівка, Уди на Харківщині; на Куп’янському окупанти завдали авіаційних ударів в районах Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області;

окупанти завдали авіаційних ударів в районах Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області; на Лиманському загарбники завдали авіаударів у районах Невського, Білогорівки Луганської області та Веселого, Залізнянського, Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Зарічне, Ямпіль, Серебрянка Донецької області;

загарбники завдали авіаударів у районах Невського, Білогорівки Луганської області та Веселого, Залізнянського, Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Зарічне, Ямпіль, Серебрянка Донецької області; на Бахмутському від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба Донецької області;

від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба Донецької області; на Авдіївському артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області;

артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області; на Мар’їнському росіяни завдали авіаударів у районах Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Максимільянівка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області;

росіяни завдали авіаударів у районах Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Максимільянівка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області; на Шахтарському окупанти завдали авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області;

окупанти завдали авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області; на Запорізькому ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Оріхового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове Запорізької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Оріхового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове Запорізької області; на Херсонському артилерійських обстрілів росіян зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Берислав, Токарівка, Антонівка, Комишани, Кізомис Херсонської області та місто Херсон; Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, нині українська ППО збила один із чотирьох російських "Кинджалів". Три інші вдарили по цивільній інфраструктурі неподалік аеродрому в Івано-Франківській області.

Тим часом речник Генштабу повідомив, що ЗСУ наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.