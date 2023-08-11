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На Одещині голова однієї з райрад викрав катер Держекоінспекції, - МВС

Чиновник залишив розписку в отриманні держмайна, вказавши дані зовсім іншої людини.

На Одещині голова однієї з райрад викрав катер Держекоінспекції, - МВС
Депутат - у червоній футболці
Фото: МВС України

На Одещині правоохоронці затримали депутата, голову однієї з райрад, який викрав катер Держекоінспекції вартістю у два мільйони гривень.  

Про це повідомляє МВС України. 

“Дізнавшись про те, що в одному з одеських яхт-клубів є швидкісний катер, що був у власності Державної екологічної інспекції, посадовець вмовив держекоінспектора вивезти майно, нібито для збереження його від ворожих обстрілів. Катер «сховали» на території рибацького комплексу. «Дбайливий» чиновник залишив розписку в отриманні держмайна на КПП, але вказав у ній дані зовсім іншої людини. Для цього він підшукав втрачений чужий паспорт та скористався ним”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що відтак своїми діями фігурант спричинив Державній екологічній інспекції понад 2 млн 690 тис. гривень матеріальних збитків. Чоловіка затримали.

Наразі правопорушнику повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та арешту майна.

Нагадаємо, у Кропивницькому угруповання рекетирів очолював чинний депутат міської ради. Зокрема, зловмисники вимагали у бізнесмена 92 тисячі доларів неіснуючого боргу.

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