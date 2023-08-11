На Одещині голова однієї з райрад викрав катер Держекоінспекції, - МВС

На Одещині правоохоронці затримали депутата, голову однієї з райрад, який викрав катер Держекоінспекції вартістю у два мільйони гривень.

Про це повідомляє МВС України.

“Дізнавшись про те, що в одному з одеських яхт-клубів є швидкісний катер, що був у власності Державної екологічної інспекції, посадовець вмовив держекоінспектора вивезти майно, нібито для збереження його від ворожих обстрілів. Катер «сховали» на території рибацького комплексу. «Дбайливий» чиновник залишив розписку в отриманні держмайна на КПП, але вказав у ній дані зовсім іншої людини. Для цього він підшукав втрачений чужий паспорт та скористався ним”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відтак своїми діями фігурант спричинив Державній екологічній інспекції понад 2 млн 690 тис. гривень матеріальних збитків. Чоловіка затримали.

Наразі правопорушнику повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та арешту майна.

Нагадаємо, у Кропивницькому угруповання рекетирів очолював чинний депутат міської ради. Зокрема, зловмисники вимагали у бізнесмена 92 тисячі доларів неіснуючого боргу.