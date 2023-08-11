Є велика різниця між тим, що пишуть про наступ в американській пресі, і тим, як його оцінює Білий Дім та Пентагон, - Маркарова

Посол в США Оксана Маркарова повідомила, що є велика різниця між тим, що пишуть про наступ в американській пресі, і тим, як його оцінює Білий Дім та Пентагон.

Про це вона розповіла в інтерв’ю LB.ua.

“Справді, є велика різниця між тим, що пишуть про наступ у пресі, і тим, як його оцінюють в адміністрації США, в Держдепі, у Пентагоні та в Об’єднаному комітеті начальників штабів. Оцінка Білого дому, міністра оборони Остіна та голови ОКНШ Міллі є досить позитивною. Усі вони розуміють, що українські військові нині проводять найскладнішу операцію з часів Другої світової, що протистоїть нам брутальний і чисельний агресор”, - сказала Маркарова.

Вона зауважила, що влада США знає, що кожен поступ, кожен звільнений кілометр, кожне просування на всіх напрямках, і навіть те, що українці просто не дають росіянам далі просуватися, – це величезний успіх. Саме так публічно оцінили контрнаступ і секретар Остін, і генерал Міллі після минулого засідання групи Рамштайн.

Також в інтерв’ю LB.ua Оксана Маркарова розповіла, що перемовини з США щодо далекобійних ATCAMS тривають. Серед пріоритетів озброєння – ППО і артилерія. Також головними запитами залишаються броня та ударна авіація включно з безпілотниками.