ППО збила один із чотирьох російських "Кинджалів"

Сьогодні близько 10 ранку росіяни випустили чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". Пуски здійснювалися з російських Тульської та Липецької областей.
Одну ракету вдалося збити. Про це Повітряні сили повідомили в Теlegram.
"Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний-захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області", – зазначили в повідомленні.
Одну ракету вдалося збити в Київській області, решта – вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор.
За даними Івано-Франківської ОВА внаслідок ракетного удару російських терористів загинула дитина, є травмовані.
У Коломийському районі ракета влучила в будинок родини з трьома дітками. Життя хлопчика врятувати не вдалося.