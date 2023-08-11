ППО збила один із чотирьох російських "Кинджалів"

Три інші вдарили неподалік аеродрому в Івано-Франківській області – по цивільній інфраструктурі.

Сьогодні близько 10 ранку росіяни випустили чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". Пуски здійснювалися з російських Тульської та Липецької областей.

Одну ракету вдалося збити. Про це Повітряні сили повідомили в Теlegram.

"Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний-захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області", – зазначили в повідомленні.

Одну ракету вдалося збити в Київській області, решта – вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор.

За даними Івано-Франківської ОВА внаслідок ракетного удару російських терористів загинула дитина, є травмовані.

У Коломийському районі ракета влучила в будинок родини з трьома дітками. Життя хлопчика врятувати не вдалося.