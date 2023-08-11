"Звільняємо всіх обласних «воєнкомів»", – РНБО рекомендувала призначити в обласні ТЦК поранених офіцерів (доповнено)

Сьогодні відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського. За його результатами вирішили звільнити керівників усіх обласних територіальних центрів комплектації (військкоматів).

Про це повідомили на сайті президента України та сам президент у відеозверненні.

Під час перевірки ТЦК правоохоронні органи виявили випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації. Ці випадки становлять загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій.

У зв’язку з цим Рада нацбезпеки рекомендувала головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, після проходження ними перевірки СБУ.

"Загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів», 33 підозри. Наші рішення. Звільняємо всіх обласних «воєнкомів». Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування", – вважає президент.

Щодо результатів перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки слухали звіти від директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, голови Служби безпеки Василя Малюка, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, генерального прокурора Андрія Костіна, голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова та директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса.

Офісу генерального прокурора спільно з НАЗК та ДБР рекомендували вжити додаткових заходів із протидії вчиненню корупційних правопорушень посадовцями ТЦК.

Нагадаємо, правоохоронні органи продовжують викривати факти корупції серед посадовців військкоматів. Так, Державне бюро розслідувань затримало начальника Голосіївського військкомату у Києві − учасника масштабної схеми переправлення призовників за кордон. Чоловікам оформлювали пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби вартістю 10 тис. доларів.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику Донецького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ексочільник Запорізького обласного ТЦК). Суд визначив йому тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 млн гривень.

У квітні Зеленський запропонував відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначати поранених захисників.