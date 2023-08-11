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Начальник одного з районних ТЦК на Одещині незаконно отримував додаткову заробітну плату, - поліція

Слідство встановило, що за майже два роки махінацій порушнику було нараховано майже 210 тис. грн додаткового доходу.

Начальник одного з районних ТЦК на Одещині незаконно отримував додаткову заробітну плату, - поліція
Фото: ГУ Нацполіції в Одеській області

Начальнику одного з районних ТЦК на Одещині вручили 4 протоколи про корупцію.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області. 

Посадовець порушив встановлені законом України обмеження щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю.

Фігурант, окрім основного місця роботи, всупереч ЗУ «Про запобігання корупції», перебував на керівних посадах чотирьох житлово-сервісних центрів та незаконно отримував додаткову заробітну плату. 

За майже два роки махінацій порушнику було нараховано майже 210 тис. грн додаткового доходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 172-4 (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 5100 до 8500 гривень з конфіскацією отриманого доходу.

Протоколи про адміністративні правопорушення скеровані до Овідіопольського районного суду Одеської області.

Нагадаємо, нещодавно суд арештував ексочільника Запорізького обласного ТЦК у справі про нарахування “бойових” виплат своєму оточенню. Слідство встановило, що в результаті військовослужбовцям, які не брали участь у боях, були нараховані безпідставні виплати в сумі 981,3 тис. гривень.

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