Двоє поліцейських поранені внаслідок атаки дрона в Бериславі

Росіяни атакували в Бериславі поліцейський автомобіль. Поранено двох правоохоронців.

Один із боєприпасів влучив у дах службового автомобіля. Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"У Бериславі росіяни атакували поліцейських з дрона. Один із боєприпасів влучив на дах службової автівки. Внаслідок чого двоє правоохоронців отримали поранення", – написав він.

Обох поранених госпіталізували.

У Херсонській ОВА також повідомляли про поранення одного цивільного під час атаки дронів у Бериславі. Крім того, вранці 11 серпня росіяни вдарили по Херсону. Було поранено двох людей: чоловіка і жінку. Чоловік помер у лікарні.