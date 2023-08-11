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Двоє поліцейських поранені внаслідок атаки дрона в Бериславі

Їх госпіталізували. 

Росіяни атакували в Бериславі поліцейський автомобіль. Поранено двох правоохоронців. 

Один із боєприпасів влучив у дах службового автомобіля. Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram

"У Бериславі росіяни атакували поліцейських з дрона. Один із боєприпасів влучив на дах службової автівки. Внаслідок чого двоє правоохоронців отримали поранення", – написав він.

Обох поранених госпіталізували. 

У Херсонській ОВА також повідомляли про поранення одного цивільного під час атаки дронів у Бериславі. Крім того, вранці 11 серпня росіяни вдарили по Херсону. Було поранено двох людей: чоловіка і жінку. Чоловік помер у лікарні. 

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