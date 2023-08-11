РФ не вивела у Чорне море жодного ракетоносія

Станом на ранок п’ятниці 11 серпня Росія вивела у Чорне море 10 кораблів. Серед них немає жодного ракетоносія.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, учора ракетоносій ворога був заведений у пункт базування і більше поки не залучався.

Гуменюк додала, що наразі ворог проводить потужну повітряну розвідку.

"Ми спостерігаємо це за і активністю безпілотних літальних апаратів, і авіації в цілому. Цілком ймовірно, що в такий спосіб вони знов вишукують цілі для майбутніх ударів", – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що наразі російське судноплавство намагається триматися якомога далі, і той район, який їм здавався безпечним, вже таким не є. Проте росіяни вибудовують для себе щит з цивільних – цивільне судноплавство призупиняють штучним способом, створюючи так званий район огляду перед заходом у Керченську протоку, потім намагаються в ньому маневрувати своїми військовими потужностями.

Нагадаємо, станом на ранок 10 серпня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебували пʼять кораблів, серед них – носій крилатих ракет "Калібр".