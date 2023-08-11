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Уранці росіяни вдарили по житловому будинку у Комишанах на Херсонщині, є поранені

Також ворог скинув бомбу на центр видачі гуманітарної допомоги. Без жертв.

Уранці росіяни вдарили по житловому будинку у Комишанах на Херсонщині, є поранені
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора України

Сьогодні близько четвертої ранку окупанти вдарили по житловому будинку у селищі Комишани Херсонської області. Поранені троє жінок.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Унаслідок ворожої атаки поранення дістали троє жінок 1950-го, 1965-го та 1984 року народження. Каретою "швидкої" їх відвезли до лікарні.

О 8:00 росіяни скинули з безпілотника вибухівку на центр видачі гуманітарної допомоги у Бериславі. Люди не постраждали.

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Нагадаємо, за минулу добу, 10 серпня, росіяни здійснили 60 обстрілів Херсонської області, випустивши 237 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. Девʼятеро людей були поранені.

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