Уранці росіяни вдарили по житловому будинку у Комишанах на Херсонщині, є поранені

Також ворог скинув бомбу на центр видачі гуманітарної допомоги. Без жертв.

Сьогодні близько четвертої ранку окупанти вдарили по житловому будинку у селищі Комишани Херсонської області. Поранені троє жінок.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Унаслідок ворожої атаки поранення дістали троє жінок 1950-го, 1965-го та 1984 року народження. Каретою "швидкої" їх відвезли до лікарні.

О 8:00 росіяни скинули з безпілотника вибухівку на центр видачі гуманітарної допомоги у Бериславі. Люди не постраждали.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 серпня, росіяни здійснили 60 обстрілів Херсонської області, випустивши 237 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. Девʼятеро людей були поранені.