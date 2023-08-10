Головне за день. Четвер, 10 серпня

Ворожі удари по Запоріжжю, близько 25 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, обстріли Харківщини. Яким запам’ятається 533-й день повномасштабної війни.

Росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя. Під вогонь потрапив об‘єкт цивільної інфраструктури, повідомив керівник ОВА Юрій Малашко.

"Знову ніяких військових цілей. Дуже людна в цей час територія", - зауважив очільник області.

Повідомлялося про загибель однієї людини.

Згодом керівник ОВА зазначив, що росіяни вдарили по Запоріжжю двома ракетами. За словами Малашка, жертв могло бути більше, якби люди проігнорували сигнал повітряної тривоги.

Пізніше кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю зросла до 16 осіб. Одна людина перебуває у важкому стані.

Крім того, відомо про дві пошкоджені багатоповерхівки.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось близько 25 бойових зіткнень.

Ворог завдав 3 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 станцію радіоелектронної боротьби та 1 вузол зв’язку противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 10 серпня – в нашій новині.

Російські окупанти обстріляли 10 серпня Харківщину, є потерпілі.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у с. Подоли Куп'янського району ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Загинула жінка, чоловік отримав поранення. На місці працюють екстрені служби.

"Крім того, ворог обстріляв с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці, госпіталізації не потребував", - додав Синєгубов.

Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них. Це відбулося відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ від 8 серпня.

У ВМС наголосили, що впродовж всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку РФ. До проходу маршрутами допускатимуться судна, власники або капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.

Ці маршрути раніше були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). "Рада Міжнародної морської організації визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом", – зазначили Військово-морські сили.

Міжнародна морська організація закликала РФ дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торгівельному судноплавству в Чорному морі.

"Вказані маршрути в першу чергу використовуватимусь для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення росіі 24.02.2022 р.", – зазначили військові.

Нагадаємо, останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня.

У Білорусі на території Мозирського нафтопереробного заводу спалахнула пожежа, повідомило білоруське МНС.

На НПЗ загорілася установка з виробництва бензину. Рятувальники пожежу ліквідували. Потерпілих, кажуть, немає, а причину займання встановлюють.

Нагадаємо, минулого тижня Служба безпеки України попереджала, що росіяни готують масштабну провокацію "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті Білорусі – Мозирському НПЗ. У цій провокації хочуть звинуватити Україну і втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти нашої держави.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!