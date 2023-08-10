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На фронті загинув засновник "Мегамаршу у вишиванках" Андрій Бабінський

Він воював на Харківщині та під Бахмутом, а влітку 2023 року брав участь в контрнаступі на Запорізькому напрямку.

На фронті загинув засновник "Мегамаршу у вишиванках" Андрій Бабінський
Андрій Бабінський

На Запорізькому напрямку 8 серпня загинув громадський діяч та засновник "Мегамаршу у вишиванках" Андрій Бабінський. Йому було 32 роки.

Про це повідомили на Facebook-сторінці "Мегамаршу у вишиванках".

Бабінський із позивним "Медик" на початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав 97-го батальйону 107-ої бригади Сил територіальної оборони. Він воював на Харківщині та під Бахмутом, а влітку 2023 року перевівся до 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, брав участь в українському контрнаступі на Запорізькому напрямку.

Старший солдат і бойовий медик загинув поблизу Червоної Криниці Оріхівського району від російського артилерійського обстрілу касетними снарядами.

"Андрій був непересічною талановитою особистістю. Надійний друг, завжди дотепний, щирий, кмітливий, легкий на підйом, цілеспрямований. Адже із ходи на кілька людей у 2008 році “Мегаграндіозний марш у вишиванках” виріс до багатотисячної та знакової міжнародної події", - згадує автор повідомлення Андрій Савчук.

Окрім того, він був одним із популяризаторів настільної гри "Криївка" - патріотичної альтернативи "Мафії", співорганізатором низки культурно-мистецьких подій Києва та інших міст, брав участь у Революції Гідності.

Бабінський був біохіміком за фахом. У 2013-2017 роках працював молодшим науковим співробітником Інституту біохімії імені Палладіна НАН України. Зокрема, досліджував протипухлинну дію вітаміну Е.

Прощання із полеглим військовим відбудеться 11 серпня 2023 року в його рідному містечку Сокиряни Чернівецької області.

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