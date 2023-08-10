Росія здійснила на заклади охорони здоров'я України понад тисячу атак

Від початку повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано понад 1000 атак на охорону здоров’я.

Це дані коаліції українських та міжнародних організацій, які відстежують та документують атаки на охорону здоров’я, — eyeWitness to Atrocities, Insecurity Insight, Медійна ініціатива за права людини, Physicians for Human Rights та Український центр охорони здоров’я (UHC).

Через обстріли було вбито 148 медичних працівників, унаслідок 414 атак пошкоджено та зруйновано лікарні та амбулаторні заклади.

Станом на 14 липня цього року організації зафіксували таку статистику:

1014 атак на охорону здоров’я загалом;

414 атак, які пошкодили або зруйнували лікарні;

79 атак на автомобілі екстреної медичної допомоги;

148 медичних працівників вбито;

106 медичних працівників поранено;

57 атак на дитячі лікарні;

40 атак на пологові будинки.

Директор з досліджень та розслідувань PHR Крістіан Де Вос заявив, що ці цілеспрямовані та невибіркові атаки на систему охорони здоров’я України демонструють, як "російські війська використовують цю жорстоку, незаконну тактику для контролю, примусу та покарання цивільного населення".

Він закликав Міжнародний кримінальний суд, а також інші міжнародні та національні органи терміново зробити пріоритетним розслідування атак на заклади охорони здоров’я як воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Координаторка з питань надзвичайного реагування PHR в Україні Уляна Полтавець зазначила, що Росія також зобов’язана забезпечити репарації (зокрема, з фінансуванням реконструкцією та реабілітацією) за порушення міжнародного права, а також виплатити компенсацію Україні та окремим громадянам за втрати життів і поранення.

Організації відзначають - руйнування інфраструктури охорони здоров’я обмежує доступ жителів громад до життєво необхідної медичної допомоги. Пацієнти остерігаються звертатися по допомогу, наражаючи себе на ризик ускладнень. Крім того, ворожі атаки також можуть стримувати жертв сексуального та ґендерно обумовленого насильства від звернення за необхідною медичною допомогою.

Physicians for Human Rights (PHR) та її партнери закликають до припинення атак на систему охорони здоров’я України та притягнення РФ до відповідальності за порушення міжнародного права.

Нагадаємо, раніше "Український свідок" повідомляв, що найманці з ПВК "Вагнер" полюють на реанімобілі, а за вбивство лікарів отримують доплати.

Загарбники також переобладнують медзаклади на захоплених територіях під свої потреби. До прикладу, в Мелітополі дитячий санаторій облаштували під військовий шпиталь.

Тим часом ВООЗ збирається встановити тимчасові модульні клініки первинної медичної допомоги в постраждалих від війни регіонах. А поки в Україні відновлюють зруйновану і пошкоджену медінфраструктуру - прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що наразі відновили понад 750 медзакладів