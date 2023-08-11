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Зеленський повідомив, що Україна постійно збільшує виробництво снарядів і техніки

Про це на селекторній нараді відзвітувало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Зеленський повідомив, що Україна постійно збільшує виробництво снарядів і техніки
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна постійно збільшує виробництво снарядів і техніки.

Як ідеться у вечірньому відеозверненні глави держави, нині відбулася селекторна нарада з військовими, розвідкою та урядовцями. Звітували командувачі та міністри.

За словами Зеленського, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості доповіло про виробництво снарядів і техніки в Україні. 

"Збільшуємо обсяги. Постійно збільшуємо", - сказав Президент.

Нагадаємо, посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua розповіла, що Україна обговорює з оборонними компаніями США ремонт і обслуговування техніки та створення спільних підприємств. Також ведеться робота із технологічними компаніями.

Раніше на зустрічі з українськими послами Володимир Зеленський наголосив, що зброя – один із пріоритетів у роботі для дипломатів з України. Він поставив дипломатам завданням працювати над максимальним представленням на цьому форумі іноземних компаній та над конкретними проєктами.

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