Про це на селекторній нараді відзвітувало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна постійно збільшує виробництво снарядів і техніки.

Як ідеться у вечірньому відеозверненні глави держави, нині відбулася селекторна нарада з військовими, розвідкою та урядовцями. Звітували командувачі та міністри.

За словами Зеленського, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості доповіло про виробництво снарядів і техніки в Україні.

"Збільшуємо обсяги. Постійно збільшуємо", - сказав Президент.

Нагадаємо, посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua розповіла, що Україна обговорює з оборонними компаніями США ремонт і обслуговування техніки та створення спільних підприємств. Також ведеться робота із технологічними компаніями.

Раніше на зустрічі з українськими послами Володимир Зеленський наголосив, що зброя – один із пріоритетів у роботі для дипломатів з України. Він поставив дипломатам завданням працювати над максимальним представленням на цьому форумі іноземних компаній та над конкретними проєктами.