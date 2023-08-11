Окупанти хочуть провести "ревізію" майна українців Херсонщини, які втекли з-під окупації

Також перевірятимуть майно тих, хто залишився, але відмовляється переоформлювати документи за російським законодавством.

Російська окупаційна адміністрація у Херсонській області планує провести інвентаризацію “безгосподарчих об’єктів”, повідомляє Центр національного спротиву.

Загарбники зроблять "ревізію" рухомого і нерухомого майна, яке не має власників.

Крім того, росіяни будуть виявляти майно “самозахоплених” об’єктів. Під цим мають на увазі майно українців, які залишились жити на тимчасово окупованих територіях, але не переоформлюють право власності у російських структурах.

Після виявлення такого майна окупанти погрожують його забрати.

Нагадаємо, окупаційна влада забирає у жителів Мелітополя в Запорізькій області житло за несплату комунальних послуг у ворожі каси. Торік загарбники закликали жителів, які виїхали з-під окупації, повернутися до 1 жовтня, бо заберуть їхнє житло.