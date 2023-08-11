Росія цілилася "Кинджалами" у пілотів, які освоюватимуть винищувачі F-16, - Ігнат

Усі чотири ракети окупанти спрямували на Івано-Франківщину.

Російські окупанти останнім часом атакують українські військові аеродроми. Нині РФ цілилася у пілотів, які їдуть освоювати західні винищувачі.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Цього разу - Франківщина, цього разу під прицілом наша молодь, наші молоді пілоти, які, зрештою, скоро вже практично їдуть на навчання. Молоді пілоти будуть навчатись за іншою програмою, і знаємо, що й Велика Британія, й інші країни будуть навчати їх на новий тип літака, західну техніку, на F-16 передусім", - сказав Ігнат.

Він зауважив, що ударами ракет ворог хотів позбавити Україну перспектив "подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки".

"Маємо інформацію, що всі чотири ("Кинджали" - Ред.) таки прямували на Івано-Франківщину", - додав речник Повітряних Сил.

Нагадаємо, 11 серпня близько 10-ої ранку росіяни випустили чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". Пуски здійснювали з Тульської та Липецької областей РФ. Одну ракету вдалося збити. Повітряні цілі прямували на південний-захід у район аеродрому Коломиї.

За даними Івано-Франківської ОВА внаслідок ракетного удару російських терористів загинула дитина, є травмовані.