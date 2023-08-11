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Через бойові дії в Україні знеструмленими залишаються 355 населених пунктів

Є нові пошкодження у мережах на Херсонщині та Донеччині.

Через бойові дії в Україні знеструмленими залишаються 355 населених пунктів
Фото: ДТЕК

Через бойові дії в Україні загалом знеструмленими залишаються 355 населених пунктів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

За даними компанії, унаслідок ворожих обстрілів є нові пошкодження у мережах на Херсонщині та Донеччині. "Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових", - додали в Укренерго.

Крім того, ситуацію з електропостачанням ускладнила негода. Є знеструмлення у 127 населених пунктах у Сумській, Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях. Відновлення живлення триває.

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Нагадаємо, нещодавно сталося аварійне вимкнення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси. Без світла залишилися три райони міста.

Укренерго закликало українців зменшити споживання електроенергії у серпні, оскільки Україна має підготувати свою енергосистему до зими.

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