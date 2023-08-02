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В Одесі без світла лишилися три райони

Фахівці працюють над усуненням аварії. 

В Одесі без світла лишилися три райони
Фото: Ігор Чайка / Facebook

У середу ввечері сталося аварійне вимкнення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси.

Про це повідомляє "ДТЕК Одеські електромережі".

"Без світла тимчасово залишилися клієнти, які проживають у Приморському, Київському районах Одеси і в Одеському районі області", - ідеться в повідомленні.

Фахівці зараз працюють над усуненням аварії. Про час завершення робіт і відновлення електропостачання повідомлять додатково.

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Нагадаємо, що "Укренерго" закликало українців зменшити споживання електрики у серпні.

Також міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що зараз в Україні триває ремонтна кампанія на енергетичних об’єктах, завдання додати до енергосистеми 1,7 ГВт до початку опалювального сезону вже частково реалізоване.

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