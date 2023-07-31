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Правоохоронці заарештували в Одесі російське біопаливо та вагони

Детективи провели обшуки та вилучили 19 вантажних вагонів та 1 тис. т біопалива.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області заарештували російське біопаливо та вагони на майже 39 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Службові особи підприємства намагалися розмитнити сировину походженням з РФ. Вони порушили державні обмеження щодо ввезення на територію України виробленої в Росії продукції.

Ця компанія імпортувала залізничним шляхом сировину для виготовлення паливних палет. Детективи провели обшуки та вилучили 19 вантажних вагонів та 1 тис. т біопалива.

Зазначається, що орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить майже 39 млн гривень. 

“З метою недопущення використання згаданих товарно-матеріальних цінностей у підприємницькій діяльності, прибутки від якої можуть бути використані для фінансування збройної агресії Російської Федерації проти України, майно арештовано”, - повідомили правоохоронці.

В пресслужбі БЕБ наголосили, що всього їх співробітники арештували активи РФ та РБ на загальну суму понад 41 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше детективи БЕБ заявили, що викрили схему незаконного виготовлення та збуту дизельного палива та бензину. Бюро провело низку обшуків за адресам здійснення виробничої діяльності та за адресами підприємств, які безпосередньо купували незаконно виготовлену продукцію, і вилучили понад 700 тис. літрів пального вартістю близько 12 млн гривень.

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