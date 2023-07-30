Україна готова до опалювального сезону на 60%, − Шмигаль

З травня в Україні працює штаб з підготовки до зими.

Україна готова до опалювального сезону на 60%. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, пише Укрінформ.

Очільник уряд повідомив, що з травня в Україні працює штаб з підготовки до зими. Наразі вже відремонтовані 4 атомні енергоблоки, 9 енергоблоків теплових електростанцій, 6 гідроагрегатів.

До початку опалювального сезону Міненерго має повернути в енергосистему 1,7 ГВт потужностей, додав Шмигаль.

“Накопичуємо енергоресурси. Газ у сховищах 11,7 млрд м куб газу, це 80% від запланованих обсягів. На складах маємо 1,5 млн тонн вугілля із запланованих 1,8 млн тонн”, − запевнив він.

За його словами, від початку року в Україні відремонтували 14, 5 тис. км повітряних ліній, відновили понад 60% пошкоджених теплоелектростанцій, ТЕЦ, котелень.

Прем’єр-міністр зауважив, що наразі триває закупівля комунальної техніки для 12 регіонів, які цього потребують, на 50 млн грн, залучаються кошти міжнародних партнерів.

Нагадаємо, станом на минулий тиждень у рамках підготовки до опалювального сезону в українські підземні газосховища вже закачали 80% від необхідного обсягу газу.