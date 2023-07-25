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В українські газосховища закачали 80% від необхідного обсягу газу

На складах в наявності 1,5 млн тонн вугілля.

В українські газосховища закачали 80% від необхідного обсягу газу
Фото: Денис Шмигаль

У рамках підготовки до опалювального сезону в українські підземні газосховища вже закачали 80% від необхідного обсягу газу.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"11,7 млрд куб. м газу вже закачано в українські газосховища. Це майже 80% від потреби. На складах маємо в наявності 1,5 млн тонн вугілля, плануємо вийти на показник 1,8 млн тонн", — додав очільник Кабміну.

Шмигаль також закликав Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерство енергетики, "Укренерго", "Нафтогаз", які є відповідальними за підготовку до зими, до максимальної концентрації зусиль та мобілізації ресурсів.

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Нагадаємо, що в Україні вже виконали 60% запланованих робіт з відновлення електромереж, пошкоджених обстрілами з боку Росії.

Також Міненерго веде перемовини щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії з європейських країн.

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