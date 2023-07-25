​Уряд виділив громадам восьми областей іще 3,5 млрд грн на відбудову

Кабмін на засіданні 25 липня виділив із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії ще 3,5 млрд грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти отримають громади Київської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей.

"Це кошти на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень. Тобто об'єктів, які є найважливішими в будь-якому населеному пункті", - сказав Шмигаль.

Він додав, що КМУ спрямовує ще 3,3 млрд грн на реалізацію експериментального проєкту комплексного відновлення населених пунктів за принципом "відбудувати краще, ніж було". У переліку - населені пункти Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині, Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині. Загальна вартість всіх проєктів - майже 10 млрд грн. Роботи там уже ведуться, додав прем'єр.

Міністерство відновлення має розробити універсальні проєкти ключових об'єктів для будь-якого міста чи села, враховуючи оптимальну вартість і сучасні технології.

Як зазначив Шмигаль, загалом уряд виділив регіонам на відновлення більш ніж 25 млрд грн.

Нагадаємо, нещодавно глава уряду повідомив, що Миколаївська область отримає понад 340 млн грн на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС.

Тим часом уряд завершує формування нормативно-правової бази для відбудови громад і регіонів. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав власників зруйнованого житла у селищах Мощун та Бородянка на Київщині долучитись до тестування послуги єВідновлення.