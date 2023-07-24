ДніпроГЕС працює зараз з обмеженнями, - Укргідроенерго

Компанія планує зробити насип біля ДніпроГЕС, який дозволить підняти рівень води на один метр.

Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що Дніпровська гідроелектростанція працює з обмеженнями, оскільки для роботи всіх агрегатів бракує рівня води через знищення Каховської ГЕС.

Про це Сирота заявив в інтервʼю Forbes.

"Середній рівень нижнього б’єфу біля греблі Дніпровської ГЕС становить 12,05 м. Для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції рівень води має становити мінімум 12-12,5 м", - зазначив він.

За його словами, нині рівень води знижується до 11,5 м. Він також наголосив, що компанія планує зробити насип біля Дніпрогес, який дозволить підняти рівень води на один метр, до початку осінньо-зимового періоду.

Нагадаємо, що генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота вважає, що відбудова Каховської ГЕС є доцільною, бо треба відновити водосховище.