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Питна вода на Запоріжжі подається без перебоїв, - ОВА

Вода відповідає нормам.

Питна вода на Запоріжжі подається без перебоїв, - ОВА
Фото: Pixabay

Рівень води в ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції, розташованої в окупованому Енергодарі, перебуває в межах допустимої норми.

Про це повідомив у Телеграмі голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Також він повідомив, що питна вода в області відповідає нормам і подається без перебоїв.

"Питна вода подається в штатному режимі без перебоїв. Дослідження якості питної води відхилень від нормативів не мають. Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено", - написав Малашко.

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Нагадаємо, що екологи провели ще одне дослідження річкової води у Херсоні. Перевищення гранично допустимих концентрацій для задоволення господарсько-побутових потреб населення не встановлено.

Нещодавно Міністерство охорони здоров’я повідомило, що в Херсоні та на Миколаївщині 95% проб ґрунту відповідають гігієнічним вимогам. 

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