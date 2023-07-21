Росіяни за добу били по девʼяти областях, – ОВА

По Чернігівській області за добу росіяни здійснили сім обстрілів (49 вибухів). Із артилерії та мінометів били по Новгород-Сіверському району. Зруйновано один із мостів у прикордонні, пошкоджено вежу стільникового звʼязку. Без жертв, йдеться у зведенні від ОВА.

У Сумській вночі та вранці ворог здійснив шість обстрілів – 19 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Хотінської, Білопільської, Краснопільської Юнаківської, Есманської громад. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння. Зафіксовано 209 вибухів. Обстрілів зазнали Новослобідська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Великописарівська, Путивльська та Хотінська громади. Краснопільська громада: мінометні обстріли (25 вибухів, один не розірвався) та обстріли з артилерії (13 вибухів). Крім того, був авіаудар, внаслідок якого пошкоджено приміщення агрофірми. Великописарівська громада: зафіксовано вісім артилерійських вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач.

У Донецькій окупанти здійснили 19 обстрілів, застосувавши безпілотники Shahed, РСЗВ "Град", "Ураган", артилерію, танки, міномети. Обстріляли 11 населених пунктів: Авдіївка, Гірник, Миколаївка, Розлив, Предтечине, Богоявленку, Південне, Дружбу, Іванівське, Кліщіївку, Костянтинівку. Пошкоджено 33 об’єкти: 27 житлових будинків, три цивільних автомобілі, газопровід, ЛЕП, господарська споруда. По області за добу: двоє загиблих і двоє поранених.

У Запорізькій за минулу добу ворог здійснив 80 ударів по 20 населених пунктах. 63 артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села. Крім цього, зафіксовано 10 ударів ракетними системами залпового вогню по Новодарівці, шість авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака БПЛА по Лобковому. Внаслідок ворожого удару по сіськогосподарському підприємству Пологівського району загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу. Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об’єктів інфраструктури.

У Луганській за добу противник здійснив 99 обстрілів (458 снарядів). Від 1 серпня буде значно обмежений в’їзд до Рубіжного. Без місцевої реєстрації не пускатимуть нікого, навіть перевізників.

У Харківській минулої ночі ворог обстріляв Новоосинове. Отримала легкі поранення 56-річна жінка, госпіталізації не потребувала. Пошкоджено приватний житловий будинок. Внаслідок обстрілу з РСЗВ Чернещини пошкоджено три будинки, гараж та господарчі споруди, сталися пожежі. Близько 23:10 Вовчанськ обстріляли з мінометів, пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди. У селі Покаляне внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний житловий будинок. Близько 12:40 ворог з артилерії обстріляв Куп'янськ. Пошкоджено шість приватних будинків. О 23:50 Куп'янськ був обстріляний вдруге, пошкоджено приватний будинок. На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські населених пунктів Уди, Одноробівка Богодухівського району, Козача Лопань Харківського району, Стариця, Вовчанськ і Бударки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку наші воїни успішно відбили атаки противника південно-західніше Масютівки. Артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі. Внаслідок ворожого обстрілу з танка Козачої Лопані загинув чоловік 60 років. Пошкоджено приватний будинок та гараж. Внаслідок артилерійського обстрілу Петрівки поранення зазнали двоє цивільних чоловіків 69 та 52 років, пошкоджено багатоквартирний будинок. У Верхньому Байраці Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому вибуховому предметі підірвався цивільний чоловік 48 років. Госпіталізований в легкому стані.

У Миколаївській сьогодні зранку – ворожі артилерійські обстріли вздовж узбережжя міста Очаків. Постраждалих немає. Також сьогодні зранку ворог знову завдавав артилерійських ударів по Очакову, внаслідок чого виникла пожежа будівлі соціальної інфраструктури міста. Займання було оперативно ліквідовано. Минулося без постраждалих. Вчора протягом дня ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову. Постраждалих немає. Також вчора ворожих артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада; пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих.

В Одеській на світанку росіяни випустили ракети типу "Калібр" з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море. На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 45 обстрілів (243 снаряди), з них по Херсону – пʼять обстрілів (20 снарядів). Росіяни поцілили у райони 17 населених пунктів області. У селі Дніпровське через обстріл значних руйнувань зазнала школа та будинки місцевих жителів. Атакували росіяни з артилерії й будинок культури у Золотій Балці. У будівлі пошкоджено дах. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, що Росія чотири ночі поспіль бʼє по Одеській області, цілячи в зернові термінали та портову інфраструктуру. Вона активізувала ці атаки після одностороннього виходу з зернових домовленостей.