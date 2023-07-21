Виділенні державою 33 млн на 24 серії – це зовсім невеликі кошти, – Горбунов про фінансування державою серіалу своєї компанії
Виділенні державою 33 млн на 24 серії – це зовсім невеликі кошти, – Горбунов про фінансування державою серіалу своєї компанії
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, – ОК “Північ”
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, – ОК “Північ”
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Кінець епохи Рютте. З політики йде важливий союзник України
Кінець епохи Рютте. З політики йде важливий союзник України
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
"Сенс Банк" продовжить обслуговувати фізичних осіб під час націоналізації
"Сенс Банк" продовжить обслуговувати фізичних осіб під час націоналізації
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони мали успіх на декількох напрямках, на Бахмутському – важкі бої, – речник Генштабу

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої, без зміни положення. 

Сили оборони мали успіх на декількох напрямках, на Бахмутському – важкі бої, – речник Генштабу
Фото: Marine Corps Cpl. Diana Jimenez

Сили оборони продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Новоданилівка – Вербове, Новоданилівка – Роботине, Новодарівка – Приютне мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Завдають вогневого ураження по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують наступальні дії північніше і південніше Бахмута. На напрямках Оріхово-Василівка – Парасковіївка, Кліщіївка – Андріївка тривають важкі бої без зміни положень. Також Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян на Купʼянському та Лиманському напрямку. Протягом доби було 32 бойових зіткнення. 

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території Україні. Знову пошкоджено зернові термінали в Одеській області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies