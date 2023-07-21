Незабаром ПВК “Вагнера” звільнить останніх ув'язнених від обов'язкової служби, − британська розвідка

Міноборони Росії взяло на себе вербування Вагнера з в'язниць.

Найближчими днями ПВК “Вагнера”, ймовірно, звільнить останніх ув'язнених-рекрутів від їхньої обов'язкової служби.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Схема вербування групи до в'язниць “Project K” досягла піку на початку 2023 року, і по ній служило щонайменше 40 000 осіб.

“Значна кількість нині помилуваних засуджених, ймовірно, приймуть пропозицію продовжити роботу з Вагнером як професійні підрядники”, − йдеться у повідомленні.

Тим часом Міноборони Росії взяло на себе вербування Вагнера з в'язниць.

“Кінець схеми відзначає етап в історії Вагнера та війни Росії в Україні. Солдати, надані “Project K”, дозволили Росії захопити Бахмут: одну з небагатьох її недавніх заяв про успіх”, − зазначили британці.

“Проєкт перетворив Вагнера на організацію, яка минулого місяця кинула прямий виклик авторитету президента Путіна. Це також один із найкривавіших епізодів у сучасній військовій історії: за кілька місяців було вбито до 20 000 каторжників-новобранців”, − додали у міністерстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 July 2023.



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Нагадаємо, найманці з ПВК “Вагнера” розпочали навчання білоруського спецназу за пʼять кілометрів від кордону з Польщею, членом НАТО. Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій РБ спільно з “Вагнером” відпрацюють навчально-бойові завдання на Брестському поліго