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У Білорусі “вагнерівці” влаштували сутичку із прикордонниками

Прикордонники Білорусі відступили та не перешкоджали діям “вагнерівців”.

У Білорусі “вагнерівці” влаштували сутичку із прикордонниками
Фото: Новинарня

У Гомельській області в Білорусі відбулась сутичка між прикордонниками та найманцями з ПВК “Вагнер”.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Білоруське підпілля повідомило, що в районі м. Наровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп ПВК.

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Вчора, 19 липня, найманці провели розвідку місцевості поблизу н. п. Дятлик. Він розташований біля кордону з Україною. 

При цьому відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками РБ, котрі відступили та не перешкоджали діям “вагнерівців”.

Раніше повідомлялось, що найманці з ПВК “Вагнера” розпочали навчання білоруського спецназу за 5 кілометрів від кордону з Польщею, членом НАТО. Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій РБ спільно з “Вагнером” відпрацюють навчально-бойові завдання на Брестському полігоні.

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