У Берліні шукають левицю, людей просять залишатися вдома

На південно-західній околиці Берліна шукають великого кота, який, на переконання поліцейських, може виявитися левицею.

Про це пише BBC.

Двоє жителів німецького міста побачили, як тварина переслідувала кабана.

У середу в Twitter опублікували неперевірене відео, на якому показано левицю в лісі в Кляйнмахнові.

Якщо тварина левиця, то незрозуміло, звідки вона взялася. Місцеві зоопарки, заповідники для тварин і цирки заявили, що жоден лев не втік з їхніх приміщень. “Ми не знаємо, звідки вона взялався”, − сказав місцевим ЗМІ представник поліції.

Поліція Бранденбурга попросила у четвер жителів Кляйнмахнова, Тельтова та Штансдорфа залишатися вдома через загрозу “дикої тварини, що втекла”, але пізніше зону попередження розширили на південь від Берліна.

“Улітку ви часто чуєте повідомлення про крокодили, які плавають в озерах, а потім виявляється, що це була велика качка. У цьому випадку це, очевидно, цілком реально. Ми маємо справу з левицею, яка вільно блукає”, − сказав речник поліції Даніель Кейп.

Нагадаємо, у червні п’ять левів, яких евакуювали з прифронтових регіонів України, відправили до зоопарку у Познані на тридцятиденний карантин. Звідти вони поїдуть у нові домівки у кілька реабілітаційних центрів для диких тварин у Європі.