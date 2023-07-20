Фінське місто припинить платити за котедж для російських дипломатів

Фінське місто Турку припинить платити за будинок на острові Какскерт, яким користувалося російське генеральне консульство.

Про це пише yle.fi.

Мер Турку Мінна Арве повідомила, що лист про припинення сплати оренди буде надіслано без затримки.

“Оскільки немає окремого договору оренди будинку на Какскерті, я не можу назвати точну дату. Однак ми тлумачимо, що оренда закінчується, коли консульство закривається 1 жовтня”, − каже Арве.

За даними Helsingin Sanomat, співробітники російського консульства десятиліттями могли безплатно користуватися котеджем. Місто щорічно платило за нього близько 10 000 євро. Сама будівля належить Фонду культурної спадщини Фінляндії.

Вчора Гельсінкі заявили, що з початку жовтня анулюють бізнес-ліцензію генконсульства Росії в Турку. Причиною цьому є рішення Росії на початку липня закрити з 1 жовтня генконсульство Фінляндії в Санкт-Петербурзі та видворити дев'ятьох фінських дипломатів.

Hyvä päätös. #Turku irtisanoo välittömästi pääkonsulaatin henkilökunnan käytössä olleen ns mökin Turun Kakskerrassa. Irtisanomiskirje lähetetään viipymättä. https://t.co/j5Oyp4tmYq — Minna Arve (@minnaarve) July 19, 2023

Нагадаємо, у Фінляндії з 10 липня почали діяти нові обмеження на в'їзд в країну громадян Росії, а також їх переміщення в інші країни через фінську територію.