Кінець епохи Рютте. З політики йде важливий союзник України

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте нещодавно оголосив про відставку уряду . Ба більше, ключовий європейський політик-важковаговик заявив, що завершить політичну кар’єру відразу після позачергових виборів – коли Нідерланди отримають нового прем’єра. Відставка Рютте в будь-якому разі позначиться на політиці Європи, адже до його позиції дослухалися лідери континенту. Спробуємо розібратися, що залишає після себе Марк Рютте, згадаємо, яку роль він відіграв і відіграє під час боротьби з Росією і що принесло його урядування Україні.

Тефлоновий Марк

Європейські лідери, які домінували у своїх національних політиках більш ніж десять років, залишили після себе певний ідеологічний спадок. Тетчеризм означав зменшення впливу держави, блеризм поєднував вимогу соціальної справедливості лівих і запит правих на економічний розвиток, меркелізм запам’ятався відкритою міграційною політикою. У Нідерландах же за часів Марка Рютте виник рутизм.

Фото: EPA/UPG

За 13 років перебування при владі він заклав багато принципів ліберального управління: довготривалу лібералізацію, керований дефіцит бюджету, змусив тримати державний борг нижче за 60% ВВП і таке інше. Усе це призвело до економічного росту, що допомагало Рютте утримуватися при владі, попри різні кризові ситуації, які постійно призводили до заміни урядів. Утім уряди йшли, а Рютте залишався. Донедавна.

Водночас лідери південних країн ЄС часто критикували його за прихильність до політики «економності». А він використовував це для посилення власних позицій. У розпал кризи єврозони і під час власної виборчої кампанії у 2012 році Рютте пообіцяв «більше жодного цента не давати Греції». Хоча потім підтримав багатомільярдну допомогу Афінам, що призвело до політичної кризи в Нідерландах. Уряду тоді оголосили вотум недовіри, однак Рютте переміг на виборах і втримав владу.

У нього є один принцип, який дозволяв пережити чимало політичних криз: він тягнув час, дозволяв іншим звинувачувати себе й чекав, поки громадська думка зміцниться щодо рішень, перш ніж підтримати їх.

Фото: EPA/UPG Прем'єри Британії та Нідерландів Ріші Сунак і Марк Рютте на саміті НАТО у Вільнюсі

Прихильник Черчилля і Тетчер Рютте негативно сприйняв голосування Великобританії за вихід з ЄС і критикував Лондон за недалекоглядність. У 2017 році він заборонив турецьким міністрам виступати на передвиборчих мітингах у Нідерландах. За це президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав нідерландців «залишками нацистів».

Упродовж усієї політичної кар’єри він вів уроки суспільних наук у середній школі в Гаазі, а одного разу сказав, що хотів би викладати повний робочий день після того, як залишить політику.

Криза, яку Рютте не переміг

Роздробленість нідерландської політики завжди йшла на користь Рютте. За словами політолога Андре Кроувеля, «Рютте став прем’єр-міністром за замовчуванням через невдачі інших». Він виграв боротьбу за владу в той час, коли традиційні партії нідерландської політики – християнські демократи та соціал-демократи – розпадалися. Але у 2023 році все змінилося.

Четвертий, «фінальний» уряд Рютте – крихка коаліція з числа лівих, центристів і консерваторів – розвалився через питання міграції. Нідерландська система надання притулку потерпає від відсутності достатньої кількості місць для новоприбулих, а також від відносно високого потоку біженців. Минулого року, особливо на тлі війни Росії проти України, криза загострилася ще дужче. Врешті-решт, Рютте і партія християнських демократів виступили за більш жорстку політику, яка передбачала, що члени сімей не можуть приїжджати до біженців із країн, які тимчасово перебувають у стані війни. Інші дві коаліційні партії не погодилися з таким підходом. Це і спричинило відставку уряду.

Фото: EPA/UPG

«Падіння уряду ніколи не добре. Але іноді в такій коаліційній країні, як Нідерланди, неможливо дійти угоди», – сказав Рютте. І потім повідомив, що облишить політику відразу після позачергових виборів і формування нового уряду. Оглядачі називають потенційним наступним прем’єром Франса Тіммерманса, віцепрезидента Єврокомісії та легенду створення Європейського Союзу.

Що для України

З початку повномасштабного вторгнення Марк Рютте був тим політиком, хто послідовно підтримував український народ. Нідерланди надавали та надають Україні важке озброєння, броньовики та самохідні гаубиці. Амстердам і Лондон першими оголосили про створення коаліції літаків. «Пам’ятаємо, що Нідерланди були першими, хто сказав, що F-16 – це не табу. Ваше лідерство справді дає результат», – сказав президент Володимир Зеленський.

Фото: EPA/UPG

Нідерланди агітували Німеччину та США передати Україні сучасну зброю – зокрема і системи Patriot. Уряд Рютте підтримав надання Україні статусу країни-кандидата ЄС. Напередодні Вільнюського саміту прем’єр закликав союзників по НАТО відійти від мови Бухарестського саміту в перспективі українського членства в Альянсі. Водночас Нідерланди одними з перших доєдналися до угоди країн G7 про подальше створення гарантій безпеки для України. Амстердам допомагає відновити українську енергетичну інфраструктуру: цієї зими до нас йшли трансформатори, комутаційні компоненти і кабелі, необхідні для відновлення роботи електромережі.

17 липня 2014 року стало днем скорботи для Нідерландів і багатьох інших країн, після того як росіяни знищили над Донбасом пасажирський "Boeing", що виконував рейс MH17. Нині уряд країни робить усе можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності. «Нідерланди не пробачать Путіну збиття MH17», – заявив Рютте.

Фото: EPA/UPG Родичі жертв авіакатастрофи Malaysia Airlines MH17 виставили 298 порожніх стільців під час акції перед російським посольством у Гаазі, Нідерланди, 8 березня 2020 р.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нідерланди прийняли близько 92 тисяч українців. Зараз там проживає близько 55 тисяч наших громадян віком від 18 до 65 років. Майже 25 тисяч неповнолітніх українців навчаються в цій країні. Понад 45 тисяч знайшли оплачувану роботу.

Це те, що зробив Марк Рютте – він став одним із тих, хто у кризовий момент для Європи зробив усе, щоб вона вціліла.