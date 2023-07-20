«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами
У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
ГоловнаСвіт

МЗС викликало посла Киргизстану через обхід санкцій проти Росії

Йдеться про постачання продукції подвійного призначення та високотехнологічних компонентів і виробів, які можуть використовуватися для виготовлення зброї.

МЗС викликало посла Киргизстану через обхід санкцій проти Росії
Фото: russkg.ru

Міністерство закордонних справ України викликало посла Киргизстану Ідріса Кадиркулова для пояснень щодо інформації про використання юрисдикції Киргизстану для обходу санкцій проти Росії.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Йдеться, зокрема, про постачання продукції подвійного призначення та високотехнологічних компонентів і виробів, які можуть використовуватися для виготовлення зброї. 

"Увагу дипломата було привернуто до того, що Киргизька Республіка як член світового співтовариства має відповідально ставитися до дотримання міжнародної санкційної політики проти Росії", - наголосили в МЗС.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Окремо було підкреслено, що реекспорт із території Киргизстану до РФ товарів, які можуть використовуватися для оснащення військової техніки, буде розцінюватися українською стороною як недружні дії, спрямовані на підтримку загарбницької війни Росії проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія отримує заборонені технології через прихований маршрут у Центральній Азії.The Washington Post писала, що біля кордону між Казахстаном і Киргизстаном митники перехопили партію дронів.

Представники адміністрації Байдена кажуть, що їх особливо непокоїть роль Киргизстану, звідки надійшла партія дронів. Гірська країна, що не має виходу до моря, з населенням 6,7 мільйона осіб, колись була південним кордоном радянської імперії, а тепер тут розташовані численні підприємства, які стали каналом для західних і азійських товарів, які Росія не може законно отримати деінде.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує нові економічні обмежувальні заходи проти Киргизстану, щоб змусити країну припинити торгівлю з Росією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies