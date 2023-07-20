МЗС викликало посла Киргизстану через обхід санкцій проти Росії

Йдеться про постачання продукції подвійного призначення та високотехнологічних компонентів і виробів, які можуть використовуватися для виготовлення зброї.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Киргизстану Ідріса Кадиркулова для пояснень щодо інформації про використання юрисдикції Киргизстану для обходу санкцій проти Росії.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Йдеться, зокрема, про постачання продукції подвійного призначення та високотехнологічних компонентів і виробів, які можуть використовуватися для виготовлення зброї.

"Увагу дипломата було привернуто до того, що Киргизька Республіка як член світового співтовариства має відповідально ставитися до дотримання міжнародної санкційної політики проти Росії", - наголосили в МЗС.

Окремо було підкреслено, що реекспорт із території Киргизстану до РФ товарів, які можуть використовуватися для оснащення військової техніки, буде розцінюватися українською стороною як недружні дії, спрямовані на підтримку загарбницької війни Росії проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія отримує заборонені технології через прихований маршрут у Центральній Азії.The Washington Post писала, що біля кордону між Казахстаном і Киргизстаном митники перехопили партію дронів.

Представники адміністрації Байдена кажуть, що їх особливо непокоїть роль Киргизстану, звідки надійшла партія дронів. Гірська країна, що не має виходу до моря, з населенням 6,7 мільйона осіб, колись була південним кордоном радянської імперії, а тепер тут розташовані численні підприємства, які стали каналом для західних і азійських товарів, які Росія не може законно отримати деінде.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує нові економічні обмежувальні заходи проти Киргизстану, щоб змусити країну припинити торгівлю з Росією.