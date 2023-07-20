ЄС продовжив секторальні санкції проти Росії до 31 січня 2024 року

Рада Європейського Союзу продовжила ще на шість місяців - до 31 січня 2024 року - дію секторальних санкцій проти Росії.

Про це повідомляється у пресрелізі Ради ЄС.

"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити на шість місяців, до 31 січня 2024 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти певних секторів економіки РФ", - йдеться в документі.

Зазначається, що наразі санкції "складаються з широкого спектра секторальних заходів, включно з обмеженнями щодо фінансів, енергетики, технологій і товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші".

У рамках обмежувальних заходів також заборонено імпорт або перевезення морем нафти та деяких нафтопродуктів із РФ до ЄС, відключено від SWIFT низку російських банків, призупинено мовлення деяких російських ЗМІ в ЄС. Крім того, Євросоюз вжив заходів щодо перешкодження обходу санкцій.

Як відомо, крім економічних санкцій стосовно РФ діють й інші заходи. До них належать: обмеження економічних відносин з окупованим Кримом, а також із "ДНР" і "ЛНР"; індивідуальні обмежувальні заходи, що передбачають заморожування фінансових активів і заборону на поїздки до Євросоюзу щодо фізичних і юридичних осіб; дипломатичні заходи.

Нагадаємо, санкції вперше запровадили 31 липня 2014 року. З лютого 2022 року їх значно розширили після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Відтоді ЄС запровадив 11 пакетів антиросійських санкцій.

23 червня набув чинності 11-й пакет санкцій ЄС. Він націлений на обмеження продажів і передачі чутливих технологій подвійного призначення країнам, які допомагають росіянам уникати обмежувальних заходів.

Як показує оцінка впливу, підготовлена Європейською комісією, обмежувальні заходи будуть посилюватися з часом і матимуть все більший довгостроковий вплив на економіку Москви.

Загалом ЄС ввів санкції проти майже 1500 осіб і 250 організацій з РФ після анексії Криму у 2014 році та вторгнення в Україну в лютому минулого року.