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ЄС продовжив секторальні санкції проти Росії до 31 січня 2024 року

Також вжито заходів щодо перешкодження обходу санкцій.

ЄС продовжив секторальні санкції проти Росії до 31 січня 2024 року

Рада Європейського Союзу продовжила ще на шість місяців - до 31 січня 2024 року - дію секторальних санкцій проти Росії.

Про це повідомляється у пресрелізі Ради ЄС.

"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити на шість місяців, до 31 січня 2024 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти певних секторів економіки РФ", - йдеться в документі.

Зазначається, що наразі санкції "складаються з широкого спектра секторальних заходів, включно з обмеженнями щодо фінансів, енергетики, технологій і товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші".

У рамках обмежувальних заходів також заборонено імпорт або перевезення морем нафти та деяких нафтопродуктів із РФ до ЄС, відключено від SWIFT низку російських банків, призупинено мовлення деяких російських ЗМІ в ЄС. Крім того, Євросоюз вжив заходів щодо перешкодження обходу санкцій.

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Як відомо, крім економічних санкцій стосовно РФ діють й інші заходи. До них належать: обмеження економічних відносин з окупованим Кримом, а також із "ДНР" і "ЛНР"; індивідуальні обмежувальні заходи, що передбачають заморожування фінансових активів і заборону на поїздки до Євросоюзу щодо фізичних і юридичних осіб; дипломатичні заходи.

Нагадаємо, санкції вперше запровадили 31 липня 2014 року. З лютого 2022 року їх значно розширили після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Відтоді ЄС запровадив 11 пакетів антиросійських санкцій.

23 червня набув чинності 11-й пакет санкцій ЄС. Він націлений на обмеження продажів і передачі чутливих технологій подвійного призначення країнам, які допомагають росіянам уникати обмежувальних заходів.

Як показує оцінка впливу, підготовлена Європейською комісією, обмежувальні заходи будуть посилюватися з часом і матимуть все більший довгостроковий вплив на економіку Москви.

Загалом ЄС ввів санкції проти майже 1500 осіб і 250 організацій з РФ після анексії Криму у 2014 році та вторгнення в Україну в лютому минулого року.

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