Набув чинності 11-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії (доповнено)

Очікується, що новий пакет обмежить продаж і передачу чутливих технологій подвійного призначення країнам, які допомагають росіянам уникати обмежувальних заходів.

Сьогодні, 23 червня, набув чинності 11-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Про це повідомило естонське міністерство закордонних справ.

"Ми не закінчили. Ми не зупинимось. Ми продовжуватимемо підвищувати вартість війни для агресора, поки Україна не переможе у війні, а Росія з її керівництвом не відповість за свої дії", – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією The Guardian, діятиме експортний бан щодо третіх країн, які допомагають Кремлю обходити обмежувальні заходи. Зокрема, мають усунути можливість використання танкерів інших країн для транспортування російської сирої нафти в порти ЄС. Імпортери виробів із заліза та сталі також зіткнуться з жорсткішими обмеженнями на сировину, яка була оброблена в третіх країнах, щоб довести, що вона не походить з Росії.

Новий інструмент боротьби з обходом санкцій дозволить ЄС "обмежити продаж, постачання, передачу або експорт визначених санкційних товарів і технологій до певних третіх країн".

Санкційний список збільшився на 87 нових організацій, які безпосередньо підтримують військову кампанію Росії в Україні, з обмеженнями на експорт передових технологій до країн, які тепер включають Китай, Узбекистан, Об’єднані Арабські Емірати, Сирію та Вірменію.

"Сьогоднішній пакет посилює наш тиск на Росію та військову машину Путіна. Подолаючи обхід санкцій, ми максимізуємо тиск на Росію, позбавляючи її ресурсів, які їй так необхідні для продовження незаконної війну проти України", – заявив топдипломат ЄС Жозеп Боррель.

До списку увійшли чотири іранські компанії, які виробляють безпілотники та постачають їх до РФ, сторонні організації, що сприяють ухиленню від санкцій, російські компанії, що займаються розробкою, виробництвом і постачанням електронних компонентів для російської армії. Також сьогоднішнє рішення розширює список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки, включно з: електронними компонентами, напівпровідниковими матеріалами, обладнанням для виробництва та тестування електронних інтегральних схем і друкованих плат, прекурсорами енергетичних матеріалів та прекурсорами хімічної зброї, оптичними компонентами, навігаційними приладами, металами, що використовуються в оборонному секторі та морським обладнанням.

Серед медіа санкцій вжили проти RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook та Kateho.

"Припиняється дія тимчасового відступу, наданого Німеччині та Польщі на постачання сирої нафти з Росії через північну ділянку нафтопроводу «Дружба». Однак нафта, яка походить з Казахстану чи іншої третьої країни, зможе продовжувати транзит через Росію та імпортуватися в ЄС через нафтопровід «Дружба»", – додали в Раді ЄС.

The #EU🇪🇺 1⃣1⃣th sanctions package against Russia came info effect today.



We are not done.

We will not stop.



We will continue raising the cost of war for the aggressor until #Ukraine🇺🇦 has won this war & Russia with its leadership has accounted for their actions.#SlavaUkraïni — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) June 23, 2023

За словами голови ОПУ Андрія Єрмака, новий пакет санкцій містить "важливий механізм" протидії обходу обмежень.

"За допомогою цього механізму планується обмежити продаж та передачу чутливих технологій і продуктів подвійного призначення іншим країнам, які допомагають росіянам обходити санкції", – пояснив він.

Це має негативно вплинути на російський військово-промисловий комплекс та здатність росіян виготовляти ракети. Допомога в обході санкцій має стати невигідною для інших.

Посли ЄС погодили новий пакет санкцій 21 червня. Пакет включає вето на перетин кордону російськими автопричепами. Окрім цього, буде заборонено транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба". Наразі це єдина гілка нафтопроводу, якою російська нафта йде в Європу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що в 11 пакеті зазначено понад 90 компаній-порушників санкцій проти РФ, зокрема і китайських.

10-ий пакет санкцій в ЄС ухвалили в лютому. До списку внесли 121 фізичну та юридичну особи, значні нові обмеження на імпорт/експорт, заборону російських пропагандистських ЗМІ.