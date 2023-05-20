В 11-му пакеті санкцій є понад 90 компаній-порушників, зокрема, з Китаю, - Президентка Єврокомісії

"Це компанії, які частково існують на папері та мають власників різних національностей", - додала Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 2 лютого 2023 року

В 11-ий пакет санкцій включили понад 90 компаній з усього світу, щодо яких є явні докази порушення обмежувальних заходів - вони постачають підсанкційний товар до Росії з Євросоюзу в обхід третіх країн.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла в інтерв'ю виданню ZDF.

"Якщо ви встановлюєте такі санкції, то є спроби їх обійти. Це не обов'язково держави, але часто компанії. Ось чому тепер в одинадцятому пакеті санкцій є рішення, щоб ми могли застосовувати санкції до цих компаній безпосередньо, де б ми їх не побачили", - сказала фон дер Ляєн.

За словами глави Єврокомісії, Європа "серйозно налаштована припинити обхід санкцій".

"Серед цих 90+ компаній є близько восьми компаній, які також розташовані у Китаї. Це не означає, що це має бути китайська компанія. Це компанії, які частково існують на папері та мають власників різних національностей", - додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, новий пакет санкцій США позбавить 70 організацій у Росії і третіх країнах можливості імпорту товарів зі Сполучених Штатів. Тим часом 71 компанія потрапила у "чорний список" США за підтримку Росії.

Напередодні уряд Японії оголосив про додаткові санкції проти Росії. Обмеження включають заморожування активів близько 100 осіб і організацій, які намагаються уникнути існуючих санкцій.

Тим часом Німеччина закликала ЄС до "обережності" при підготовці нових санкцій, які зачеплять Китай. А Пекін, дізнавшись про появу своїх компаній у "чорному списку", заявив, що вживе рішучих заходів для захисту своїх інтересів.