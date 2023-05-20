Євросоюз розробляє новий пакет фінансової допомоги Україні після 2023 року

Європейський Союз підтримує Україну в боротьбі з російською агресією і розробляє новий пакет фінансової допомоги після 2023 року, передає "Укрінформ".

Це підтвердив, за словами речника президента Євроради Баренда Лейтца, Шарль Мішель під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Хіросімі у межах саміту країн "Групи семи".

Лейтц зазначив, що очільник Європейської ради розглядає Президента Зеленського до участі в саміті G7 як чітку демонстрацію непохитної підтримки "Великої сіми" для України.

"Президент Мішель підкреслив, що рішуче підтримує підготовку нового багаторічного макрофінансового економічного пакета для України після 2023 року. Цей пакет відобразить довгострокові зобов’язання ЄС з допомоги Україні, яка веде боротьбу проти злочинної російської війни. Військова допомога також буде збільшена, включаючи доставку боєприпасів та створення коаліції з поставок бойових літаків", - сказав речник президента Євроради.

Також Мішель на зустрічі зі Зеленським підтвердив повну підтримку ініціатив у межах мирного плану України, а також намір повною мірою координувати наступні кроки у їх реалізації з країнами-членами Євросоюзу. При цьому блок буде працювати разом із партнерами по G7, аби уразити кожну з основ економіки РФ та забезпечити провал путінської "машини війни".

Нагадаємо, під час зустрічі Володимир Зеленський і Шарль Мішель обговорили перебіг реалізації рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу нашої країни до ЄС. Також приділили увагу питанню експортних обмежень щодо української аграрної продукції з боку низки країн Євросоюзу та неприпустимості їхнього продовження після 5 червня.