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Зеленський і Мішель обговорили рекомендації Єврокомісії щодо вступу України до ЄС

Також йшлося про обмеження щодо української аграрної продукції.

Зеленський і Мішель обговорили рекомендації Єврокомісії щодо вступу України до ЄС
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» провів зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Сторони обговорили перебіг реалізації рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу.

Під час зустрічі окрему увагу було приділено питанню експортних обмежень щодо української аграрної продукції з боку низки країн Євросоюзу та неприпустимості їхнього продовження після 5 червня.

Зеленський і Мішель обговорили конкретні шляхи реалізації української формули миру та консолідацію світової підтримки мирної ініціативи України.

Фото: Офіс президента

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся у Хіросімі із британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

Також у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн Групи семи Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні і прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

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