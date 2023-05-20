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Зеленський розповів Моді про українську формулу миру

Також він розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях.

Зеленський розповів Моді про українську формулу миру
Фото: Офіс президента

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Про це повідомляє Офіс президента.

Президент подякував Індії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави. Також він висловив Індії подяку за надання гуманітарної допомоги Україні. Президент розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях.

Глава держави детально поінформував Моді про українську формулу миру й запросив Індію приєднатися до реалізації ініціативи.

Зі свого боку прем’єр-міністр Індії подякував за допомогу, надану індійським студентам під час евакуації з України у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.

Фото: Офіс президента

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Нагадаємо, що імпорт нафти Індією із Росії виріс до нового рекордного максимуму у квітні.

За даними індійського Bank of Baroda, за рік повномасштабної війни Росії в Україні імпорт російської нафти до Індії зріс у 10 разів. Азійська країна наростила закупівлю російської сирої нафти і зекономила близько $5 млрд.

За інформацією Bloomberg, Індія збільшила купівлю російської нафти та перероблює її у паливо для ринків США і Європи. Країна може отримати більший прибуток, купуючи сиру нафту зі знижкою і продаючи нафтопродукти з неї за світовими цінами.

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