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Асад демонстративно проігнорував виступ Зеленського на засіданні Ліги арабських держав

Президент Сирії зняв навушники під час промови українського лідера.

Асад демонстративно проігнорував виступ Зеленського на засіданні Ліги арабських держав
Фото: EPA/UPG

Президент Сирії Башар Асад демонстративно проігнорував виступ президента України Володимира Зеленського під час засідання Ліги арабських держав.

Про це пише Дзеркало тижня.

Коли його український колега почав згадувати військові злочини росіян на території України, Асад зняв навушники для перекладу.

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Нагадаємо, вчора Асад вперше взяв участь у саміті Ліги арабських держав після того, як 12 років тому був відсторонений від регіональної організації.

У березні Зеленський ввів санкції проти Асада, що передбачають блокування активів сирійського диктатора. Торік український президент позбавив Асада ордена Князя Ярослава Мудрого I ступеня через визнання Дамаском так званих "ДНР" і "ЛНР".

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