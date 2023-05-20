Головне за ніч та ранок. Субота, 20 травня

Нічна атака шахедів на столицю, понад 80 бойових зіткнень на сході, бої за Бахмут та Мар’їнку , втрати окупантів, Зеленський на саміті G7 в Хіросімі.

За добу Повітряні сили ЗСУ ліквідували 20 іранських дронів “Shahed-136/131” і розвідувальний безпілотник “Мерлін-ВР”.

Наприкінці доби 19 травня на східному напрямку знищено два ударні дрони типу “Shahed”, а на південному напрямку − розвідувальний БпЛА “Мерлін-ВР”.

Після опівночі російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма “шахедами”, які спрямували на Київщину. Усі вони ліквідовані силами та засобами повітряного командування “Центр”.

“Минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30-ти літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття”, − йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

Цієї ночі сталася одинадцята за травень повітряна атака окупантів на Київ. Сили ППО збили усі 18 іранських безпілотників “Shahed”, які противник випустив у напрямку столиці, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої ППО. Ударів по Києву не допущено”, − зазначається у повідомленні КМВА.

Унаслідок падіння уламків є пошкодження житлових будинків, автівок та дорожнього покриття. Інформації щодо потерпілих та жертв не надходило.

Зазначимо, у травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За минулу добу на зазначених ділянках фронту відбулось понад 80 бойових зіткнень, найгарячіші бої велися за Бахмут, Мар’їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки.

Минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних ударів, а також здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав і Зеленівка на Херсонщині є загиблі та поранені цивільні особи, загинула дитина, знищено житлові приватні будинки, медичні установи та іншу цивільну інфраструктуру.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 670 військовослужбовців. З початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу противника становлять приблизно 202 430 осіб.

Окрім того, ворог позбувся танків, ББМ, артилерійських систем та засобів ППО.

Про інші втрати противника – в новині.

Унаслідок ранкового обстрілу окупанти Херсонської області загинуло двоє і постраждала одна цивільна особа, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, 20 травня близько 4:00 російські військові вчергове обстріляли місто Берислав. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок, під завалами загинули чоловік і жінка.

Також внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона травми отримав чоловік. Його госпіталізовано.

За попередніми даними, окупанти здійснили авіаудари по населеним пунктам. Пошкоджено будинки мирних мешканців, господарські споруди та автотранспорт.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії, аби таки особисто взяти участь у саміті “Групи семи” у Хіросімі. Гарант прилетів до японського міста на французькому урядовому літаку.

"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", − йдеться у дописі в телеграм-каналі очільника України.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак під час телемарафону новин повідомив, що Зеленський, зокрема, зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Зеленський, який спочатку мав бути присутнім на саміті онлайн, “висловив велике бажання приєднатися до нього особисто”, пишуть kyodonews з посиланням на прес-реліз МЗС Японії.

“Після ретельного розгляду порядку денного та розкладу саміту ми вирішили, що проведемо сесію щодо України серед лідерів G-7 за особистої участі президента Зеленського в останній день саміту”, – зазначено в повідомленні.

Зеленський візьме участь як гість у сесії щодо “миру та стабільності” між лідерами G-7 та запрошеними державами, що не є членами. Він також планує провести переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, який головує на саміті.

Подробиці – в нашій новині.

Лідери країн “Великої сімки” планують притягнути РФ до відповідальності за скоєні в Україні злочини. Також Росія має сплатити за відновлення усього зруйнованого війною в Україні.

“Не має бути жодної безкарності за воєнні злочини та інші звірства, у тому числі за російські атаки проти мирного населення та цивільної інфраструктури. Ми визнаємо зусилля, що були зроблені під час організованої урядом України міжнародної конференції “Об’єднані заради справедливості”, та нагадуємо про Декларацію Бучі, що закликає до відповідальності за найбільш серйозні злочини, за міжнародним правом, що були скоєні на території України”, - йдеться у заяві G7 щодо України.

Лідери країн “Великої сімки” підтримали створення механізмів для притягнення злочинців до відповідальності, у тому числі через Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Також вони засудили насильницьку депортацію росіянами українців з тимчасово окупованих територій, зокрема дітей. G7 висловлює також готовність надавати допомогу МКС у розслідуванні та покаранні цього злочину і тих злочинів, що були пов’язані із гендерним насильством.

Учасники саміту G7 привітали рішення Ради Європи щодо створення Реєстру збитків, завданих Україні внаслідок агресії Російської Федерації.

“Ми будемо надалі здійснювати можливі заходи в рамках наших внутрішніх правових рамок для пошуку, затримання, замороження, вилучення та, де це буде прийнятним, - конфіскації або стягування фінансових активів тих осіб або установ, що були піддані санкціям у зв’язку із російською агресією”, - підкреслили в заяві.

Лідери G7 уточнили, що російські суверенні активи у їх юрисдикціях залишатимуться заблокованими, поки Росія не сплатить за завдані Україні збитки.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!