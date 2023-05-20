Зеленський прибув у Хіросіму, аби особисто взяти участь у саміті G7 (оновлено)

Він проведе перемовини з японським прем'єром Фуміо Кісідою і зустрінеться з очільником американців Джо Байденом.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії, аби таки особисто взяти участь у саміті “Групи семи” у Хіросімі. Гарант прилетів до японського міста на французькому урядовому літаку.

Візит Зеленського підтвердив телеграм-канал очільника України. "Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", − йдеться у дописі.

Фото: EPA/UPG

Голова Офісу президента Андрій Єрмак під час телемарафону новин повідомив, що Зеленський, зокрема, зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Візит до цієї азіатської країни стане першим для Зеленського після того, як Росія напала на нашу країну.

Зеленський, який спочатку мав бути присутнім на саміті онлайн, “висловив велике бажання приєднатися до нього особисто”, пишуть kyodonews з посиланням на прес-реліз МЗС Японії.

“Після ретельного розгляду порядку денного та розкладу саміту ми вирішили, що проведемо сесію щодо України серед лідерів G-7 за особистої участі президента Зеленського в останній день саміту”, – зазначено в повідомленні.

Зеленський візьме участь як гість у сесії щодо “миру та стабільності” між лідерами G-7 та запрошеними державами, що не є членами. Він також планує провести переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, який головує на саміті.

Згідно з джерелами, знайомими з планом, український лідер також розглядає можливість відвідати музей Хіросіми, де задокументовано руйнування, спричинені атомною бомбою США в 1945 році, і покласти вінок до сусіднього кенотафу жертвам атомної бомби.

Лідери G-7, зокрема ядерних держав Британії, Франції та Сполучених Штатів, зробили те саме напередодні та продемонстрували свою рішучу опозицію будь-якій загрозі чи використанню ядерної зброї Росією у війні проти свого сусіда.

Нагадаємо, вчора Зеленський відвідав Саудівську Аравію для участі в саміті Ліги арабських держав, він, зокрема, зустрівся з главами делегацій Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману і Кувейту. Під час робочого візиту також відбулися перемовини із прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Саббаром Ас-Судані. Сторони обговорили взаємодію у гуманітарній сфері та реалізацію формули миру. Зеленський запросив прем’єра відвідати Україну, щоб обговорити важливі напрями міждержавної співпраці.

Перед цим Зеленський відвідав Італію, Німеччину, Францію та Велику Британію.

Кісіда запросив президента України на саміт G-7 під час його поїздки в Україну 21 березня, тоді вони домовилися, що він візьме участь онлайн. Востаннє Зеленський відвідував Японію з візитом в жовтні 2019 року, щоб взяти участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто в Токіо та провести переговори з тодішнім прем’єр-міністром Сіндзо Абе.