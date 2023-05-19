Лідери G7 відреагували на захоплення Росією української ЗАЕС і її наміри розмістити ядерну зброю в Білорусі

"Безвідповідальна ядерна риторика Росії, підрив режимів контролю над озброєннями та заявлений намір розмістити ядерну зброю у Білорусі небезпечні та неприйнятні", - йдеться у заяві.

Лідери країн "Групи семи" відреагували на захоплення Росією Запорізької АЕС і наміри країни-агресора розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Про це йдеться в спільній заяві щодо ядерного роззброєння, яку опублікував Біли дім.

"Безвідповідальна ядерна риторика Росії, підрив режимів контролю над озброєннями та заявлений намір розмістити ядерну зброю у Білорусі небезпечні та неприйнятні", - йдеться у заяві G7.

Лідери "Великої сімки" підтвердили свою позицію щодо "неприпустимості загроз з боку Росії застосування ядерної зброї, а тим більше будь-якого застосування Росією ядерної зброї у контексті її агресії проти України".

"Ми згадуємо Спільну заяву лідерів п'яти ядерних держав від 3 січня 2022 року про запобігання ядерній війні та перегонам озброєнь і стверджуємо, що ядерну війну не можна виграти і ніколи не можна вести. Ми закликаємо Росію підтвердити – на словах та насправді – принципи, закріплені у цій Заяві", - наголосили лідери G7.

Очільники країн "Групи семи" висловили занепокоєння через спробу РФ контролювати ядерні об'єкти України. На думку G7, це "створює серйозні ризики для ядерної безпеки та є повним ігноруванням права України відповідно до ДНЯЗ (Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - Ред.) на використання ядерної енергії в мирних цілях".

Також країни G7 закликали Росію, Іран, Китай та Північну Корею припинити ядерну ескалацію та перейти до нерозповсюдження ядерної зброї. Лідери вважають, що загальне скорочення глобальних ядерних арсеналів, досягнуте після закінчення "холодної війни", повинне продовжуватися і не повинно бути звернене назад.

Нагадаємо, у березні президент Росії Володимир Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Переді самітом G7 у Хіросімі посол України в Японії закликав "Групу семи" чітко засудити ядерну загрозу з боку Росії.

Тим часом днями стало відомо, що очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує цього місяця подати в Раду безпеки ООН угоду з Росією та Україною про захист Запорізької АЕС