У Новій Зеландії судитимуть підозрюваного у підпалі хостелу

У Веллінгтоні за двома звинуваченнями в підпалі хостелу судитимуть 48-річного безхатька, у той час як поліція виявила п'яте тіло у руїнах будівлі, що згоріла на початку тижня у столиці Нової Зеландії.

Про це пише Reuters.

Раніше йшлося про 6 жертв, але у поліції заявили, що на цьому етапі було упізнано всього п'ять тіл і менше 10 осіб вважаються зниклими безвісти.

“Поки повністю не оглянемо всі частини будівлі, ми, як і раніше, не хочемо підтверджувати конкретну кількість загиблих”, − йдеться у повідомленні.

У хостелі перебували будівельники, персонал лікарень, а також отримувачі державних допомог і особи, що відбували покарання за дрібні злочини.

Пошукові роботи у знищеному будинку ще тривають.

Нагадаємо, у квітні унаслідок пожежі в госпіталі Пекіна загинули щонайменше 29 людей, десятки осіб довелося евакуювати. Попереднє розслідування показало, що пожежа виникла внаслідок спалаху легкозаймистих лакофарбових матеріалів під час ремонтних робіт.