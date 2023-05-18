США можуть навчити українських пілотів керувати F-16 за 4 місяці, - ЗМІ

Раніше вважалось, що для навчання треба буде 18 місяців.

ВПС США провели оцінку двох українських пілотів, які два тижні навчались на польотному симуляторі на американській авіабазі.

Про це повідомляє Yahoo News.

“На навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16 американського виробництва знадобиться лише чотири місяці, що є набагато коротшим за термін, який неодноразово цитували офіційні особи Пентагону”, - йдеться у повідомленні.

США передали низці союзників документ, котрий містить детальну оцінку, проведену наприкінці лютого та на початку березня на базі національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Аризона. Саме тут базується 162-е крило ВПС США.

Двоє українських льотчиків, пілоти МіГ-29 та Су-27, згідно з оцінкою, не пройшли “формального навчання” на F-16, окрім короткого ознайомлення.

Після цього їх перевірили на симуляторі польоту, виконуючи “9 симуляторних подій загальною тривалістю 11,5 годин”.

Українських пілотів оцінювали чотири досвідчені інструктори ВПС США, кожен з яких мав тисячі годин польотів на F-16.

Оцінка підполковника Джареда Уайта із 162-го полку вказує, що українські пілоти змогли здійснити ряд “відносно технічних” маневрів у симульованих умовах. Йдеться, зокрема, про посадку літака після втрати двигуна в сценарій, який називається “загоряння”.

“Після єдиної демонстрації... обидва пілоти змогли успішно посадити літак із схеми симуляції пожежі (SFO). Це відносно технічний навик, який необхідно постійно практикувати протягом кар’єри пілота F-16”, – йдеться в документі. Обидва пілоти також змогли “виконати імітаційні атаки на основі параметрів, переданих під час польоту на симуляторі”.

Водночас українські пілоти мали проблеми із комплексом авіоніки F-16, яка відображає інформацію англійською мовою. Здатність до мови в іншому місці вказана як така, що викликає “занепокоєння”. Втім, експерти стверджують, що протягом двох тижнів у обох українських пілотів було “помітне покращення знань англійської мови”.

Також пілоти не були знайомі з польотами стандартних американських багатоповітряних формувань, оскільки їх навчали тактиці радянських часів.

Попри це, у звіті робиться висновок - “враховуючи поточний набір навичок, продемонстрованих пілотом ВПС України... чотири місяці є реалістичним терміном навчання”.

Ймовірно, цей документ посилить тиск на головних зовнішніх союзників України, таких як США. Деякі з них стверджували, що західні літаки є надто складними, а тому підготовка пілотів займе надто багато часу, щоб вплинути на війну між Україною та Росією.

Раніше Колін Кал, який покидає посаду заступника міністра оборони США з питань політики, заявив, що навчання українських пілотів пілотувати F-16 займе “близько 18 місяців”.

Член британського парламенту Алісія Кернс, голова впливового спеціального комітету із закордонних справ, заявила Yahoo News, що оцінка ВПС США “заперечила деякі аргументи проти надання літаків нашим українським друзям”.

Раніше The New York Times повідомляла, що Сполучені Штати не хочуть дозволяти навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Нагадаємо, радник міністра оборони України Юрій Сак повідомив, що ЗСУ хочуть отримати від партнерів 40-50 винищувачів F-16, сформувавши три-чотири ескадрильї для захисту неба від російських бомбардувань.

Британський прем’єр Ріші Сунак зазначив, що Сполучене Королівство готове зіграти велику роль у коаліції літаків для України в частині тренувань пілотів, однак надсилати британські винищувачі (F-16 британці не мають) до України не буде. Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що з приводу надання Україні F-16 немає табу. Нідерланди працюють із Данією, Бельгією та Британією, щоб довести справу до завершення.