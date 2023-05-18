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Лідери Японії та США домовилися продовжувати санкції проти Росії та підтримувати Україну

"Ми одностайні у тісній співпраці з країнами-однодумцями, включаючи членів G7, і домовилися про продовження жорстких санкцій проти Росії, а також про рішучу підтримку України", - сказав Фуміо Кісіда. 

Лідери Японії та США домовилися продовжувати санкції проти Росії та підтримувати Україну
Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда домовився з президентом США Джо Байденом про продовження санкцій проти Росії та підтримку України, передає Reuters.

Лідери Японії та США зустрілися напередодні саміту "Групи семи", який відбудеться у Хіросімі 19-21 травня. Тут обговорюватимуть широкий спектр тем - від зміни клімату та продовольчої безпеки до посилення санкцій проти РФ.

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"Ми одностайні у тісній співпраці з країнами-однодумцями, включаючи членів G7, і домовилися про продовження жорстких санкцій проти Росії, а також про рішучу підтримку України", - сказав Кісіда журналістам.

За словами японського прем'єра, очікується, що Президент України Володимир Зеленський приєднається до зустрічі G7 у неділю в режимі телеконференції.

"Ми також продовжимо тісно співпрацювати з різних питань, що стосуються Китаю, і домовилися разом працювати над вирішенням спільних проблем, пов'язаних із Китаєм", - додав Кісіда.

Нагадаємо, лідери країн G7 планують зробити антиросійські санкції жорсткішими на саміті в Японії. G7 та ЄС хочуть заблокувати можливість відновлення експорту газу та нафти з РФ.

Тим часом посли країн ЄС не погодили 11-ий пакет санкцій проти РФ. Зокрема, Угорщина не хоче розглядати чергові санкції проти РФ через внесення її банку OTP до "чорного списку".

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