Для обстрілів області окупанти використали, зокрема, ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч" і осколково-фугасну авіабомбу ФАБ-250.

Російські окупанти обстріляли 18 травня низку населених пунктів Донеччини, внаслідок чого одна людина загинула, а семеро отримали поранення.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, російські війська обстріляли, ймовірно, із зенітно-ракетних комплексів С-300, реактивної системи залпового вогню "Смерч", ствольної артилерії населені пункти півночі області. За попередніми даними, окупанти також застосували для ураження цивільних об’єктів та житлової забудови осколково-фугасну авіабомбу ФАБ-250.

У Костянтинівці внаслідок прямого влучання снаряду у приватний будинок загинув 58-річний чоловік. Ще семеро мирних мешканців віком від 29 до 75 років отримали поранення у Авдіївці, Торецьку та Часовому Ярі. З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості їх доставили до медичних закладів.

Через обстріли пошкоджено або вщент зруйновано житлові будинки, лікарняні корпуси, господарські споруди. Уламками потрощено фасади торговельних закладів, автомобілі, дорожнє полотно.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, минулої доби, 17 травня, на Донеччині Росія вбила двох та поранила п’ятьох жителів. Потрапила під ракетний удар Костянтинівка.

У Запорізькій області за минулу добу від ворожих обстрілів загинула одна людина і ще троє отримали поранення.