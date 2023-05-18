Йдеться про матеріали, які стосуються проведення конкурсу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що були вилучені під час обшуків в кабінеті Князєва.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) зареєстровала провадження через розголошення даних досудового розслідування у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Про це повідомляє пресслужба САП.

“Прокурором САП ініційовано розслідування кримінального провадження за фактом розголошення даних, що становлять таємницю досудового розслідування, у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду та його спільника, викритих на одержанні неправомірної вигоди. 18 травня 2023 року відповідні відомості зареєстровані у ЄРДР. Правова кваліфікація – ч. 3 ст. 387 КК України”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування доручено Управлінню внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

Повідомляється, що розголошення охоронюваної законом інформації є незаконним і може завдати непоправної шкоди інтересам держави. Особи, які незаконно розголосили охоронювані законом матеріали, які стосуються проведення конкурсу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що були вилучені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в кабінеті колишнього Голови Верховного Суду, мають понести передбачене українським Законом покарання.

Разом з тим, у САП наголосили, що інформація та матеріали, що були отримані в межах досудового розслідування та які стосуються конкурсу на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), будуть надані на запит Вищої ради правосуддя, який вже надійшов та перебуває на опрацюванні у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За даними джерел УП, злита інформація – це записи стосовно кандидатів у члени ВККС. Було опубліковано списки кандидатів, біля яких буквально стояли позначки плюс чи мінус, а біля одного з прізвищ було написано "йо*нутий".

Нагадаємо, нещодавно ВАКС визнав законним затримання ексглави Верховного Суду Князєва детективами НАБУ. Крім того, САП звернулася до Вищої ради правосуддя щодо надання дозволу на утримання Князєва під вартою.

Ввечері 15 травня НАБУ і САП повідомили, що викрили факти корупції у Верховному Суді України, зокрема, схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями – Князєва та адвоката викрили на отриманні хабара у розмірі 2,7 млн доларів.

Над цією справою під прикриттям працювали детективи.

Згодом Національне антикорупційне бюро виклало записи розмов, які стосуються справи про хабарництво з боку керівництва ВСУ. Тоді Пленум Верховного Суду звільнив Князєва з посади голови, а того ж дня правоохоронці повідомили йому про підозру.