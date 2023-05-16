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Голові Верховного Суду та адвокату повідомили про підозру, - НАБУ

Цю схему вдалось виявити завдяки проникненню детективу НАБУ під прикриттям всередину злочинного угруповання. 

Голові Верховного Суду та адвокату повідомили про підозру, - НАБУ
Фото: Фейсбук Всеволода Князєва

Правоохоронці повідомили про підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні хабара у розмірі 2,7 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

В НАБУ нагадали, що напередодні правоохоронці викрили підозрюваних - голові ВС передавали гроші в обмін на рішення на користь Костянтина Жеваго

Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. Своїм рішенням вона залишила акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому. 

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У бізнес-групі Жеваго звинувачення відкидають. 

Цю схему вдалось виявити завдяки проникненню детективу НАБУ під прикриттям всередину злочинного угруповання. 

Також Національне антикорупційне бюро виклало записи розмов, які стосуються справи про хабарництво з боку керівництва Верховного Суду України. 

Нагадаємо, судді Верховного суду України проголосували за дострокове припинення повноважень голови суду Всеволода Князєва. За відставку Князєва проголосували 137 суддів, проти голосів не було.

Оскільки голова Верховного Суду Князєв уже близько 1,5 роки не має заступника, його затримання означатиме "обезголовлення" органу.

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