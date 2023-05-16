Окупанти двічі обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

У вівторок, 16 травня, російські війська двічі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє ОК "Північ".

З 09:10 до 09:40 зафіксовано 4 "приходи", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Мурав'ї (Новгород-Сіверський район, Чернігівщина).

З 11:35 до 11:55 зафіксовано 10 "приходів" також зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Ромашкове (Середино-Будський район, Сумщина).

Зазначається, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, що уночі 13 травня прикордонники знищили у Чернігівській області ворожий БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131.