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​Львів простився з двома воїнами, що загинули за Україну

Володимира Нестора та Андрія Мальцева поховали на Личаківському кладовищі.

Фото: Іван Станіславський

16 травня у Львові провели в останню путь військовослужбовців Володимира Нестора та Андрія Мальцева. Обидва воїни загинули 9 травня, захищаючи Україну від російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Чин похорону Андрія Мальцева та Володимира Нестора пройшов у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Андрій Мальцев народився 22 жовтня у місті Стрий. Навчався у Середній загальноосвітній школі №95 у Львові. Захоплювався футболом та був диджеєм. З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів прийняв рішення стати на захист Батьківщини та вступив до лав територіальної оборони. Боронив державу у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління “Захід”. Виконував бойові завдання на території Харківської та Донецької областей. Загинув 9 березня 2023 року. У Андрія Мальцева залишилися мама, дружина, двоє дітей та двоюрідні брати й сестри.

Андрій Мальцев
Фото: Іван Станіславський
Андрій Мальцев

Володимир Нестор народився 11 березня у Львові. Навчався у Середній загальноосвітній школі №99 міста Львова. Вільний час присвячував спорту: захоплювався футболом, активно займався змішаними бойовими мистецтвами. З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровольцем пішов на війну. Брав участь у деокупації Сумщини, згодом виконував бойові завдання на східному напрямку у лавах 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ Збройних Сил України (раніше – ССО “Азов”). Загинув 9 березня 2023 року. У Володимира Нестора залишилися батьки, сестра, двоє племінниць, хрещена донька, швагро, численні друзі та побратими.

Володимир Нестор
Фото: Іван Станіславський
Володимир Нестор

Поховали Героїв на Личаківському кладовищі.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

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