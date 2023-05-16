Британські дрони будуть застосовувати різні підрозділи Сил оборони, - Ігнат

Він сказав, що це дешевий, але ефективний вид озброєння.

Далекобійні ударні дрони, які Велика Британія має надати Україні, не будуть на озброєнні Повітряних сил ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Ці безпілотники будуть на озброєнні не Повітряних сил, а інших Сил оборони. Це баражуючі боєприпаси, які можуть летіти на понад 200 км, їх будуть застосовувати, мабуть, різні підрозділи Сил оборони. Це тип озброєння який буде безумовно все більше застосовуватися. Тому що, якщо порівнювати з крилатими ракетами чи іншими типами озброєння, це дешевий тип боєприпасів. Але, як бачимо, не менш ефективний – влучання одного БПЛА точно в ціль призводить до серйозних наслідків», – сказав він.

Нагадаємо, що Велика Британія надасть Україні сотні нових ударних безпілотників великої дальності. Вони здатні вражати цілі на відстані понад 200 кілометрів.

Також Велика Британія передала Україні крилаті ракети Storm Shadow. Вони мають дальність понад 250 км, що лише трохи менше, ніж легендарні американські ATACMS.